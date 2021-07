Stellantis: +11,5% immatricolazioni in Europa a giugno, balzo del 32,1% nel I semestre

Redazione Finanza 16 luglio 2021 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

Stellantis cresce in Europa, ma a un ritmo inferiore rispetto al mercato. Il gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa ha chiuso il mese di giugno con 258.657 vetture immatricolate, in rialzo dell'11,5% rispetto all'analogo periodo nel 2020 (il mercato ha messo a segno un rialzo di oltre il 13% nelle stesso mese). La quota di mercato è invece in lieve discesa, passando dal 20,5% all'attuale 20,1 per cento. È questa la fotografia che emerge dai dati diffusi dall'Acea. Tra i singoli brand le migliori performance sono state messe a segno da DS (+37%), Jeep (+33,8%) e Opel/Vauxhall (+26,7%). Se si osservano le performance dei primi sei mesi dell'anno, Stellantis ha registrato un aumento del 32,1% a quota 1.378.773 veicoli, con una quota di mercato che è salita dal 20,5% al 21,3 per cento.