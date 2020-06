Stefanel: via libera dal Mise al programma di cessione in amministrazione straordinaria

Valeria Panigada 18 giugno 2020 - 07:57

MILANO (Finanza.com)

Ilministero dello Sviluppo economico (Mise) ha autorizzato l'esecuzione del programma di cessione di Stefanel in amministrazione straordinaria. Lo ha fatto sapere la stessa società di moda. Nel 2019 Stefanel è stata dichiarata insolvente dal tribunale di Venezia e posta in amministrazione straordinaria. L'emergenza Covid è stato un ulteriore elemento di difficoltà dando così il via libera alla procedura per la cessione. Stefanel ha sede a Ponte di Piave, nel Veneto. È stata fondata nel 1959 da Carlo Stefanel e nel 1988 è quotata alla Borsa di Milano e dal giugno 2019 è sospesa dalle negoziazioni.