Stefanel: il Tribunale di Venezia dichiara lo stato di insolvenza

simone borghi 9 luglio 2019 - 09:57

MILANO (Finanza.com)

Il Tribunale di Venezia ha approvato lo stato di insolvenza di Stefanel. Lo scorso 12 giugno l'azienda veneta di abbigliamento ha presentato un’istanza per la dichiarazione dello stato di insolvenza funzionale all’ammissione di Stefanel alla procedura di amministrazione straordinaria. Con decreto emesso il 3 luglio, il Tribunale di Venezia ha accolto l’istanza di Stefanel dichiarando lo stato di insolvenza della società.Con il medesimo decreto, il Tribunale di Venezia ha nominato Daniela Bruni Giudice Delegato per la procedura e Commissario Giudiziale Raffaele Cappiello del Foro di Roma, fissato l’udienza per l’esame dello stato passivo al 3 dicembre 2019. I creditori e tutti i terzi che vantano diritti su beni mobili o immobili di Stefanel avrà tempo 30 giorni prima della predetta udienza per la presentazione al Commissario Giudiziale delle relative domande di insinuazione al passivo. Il Tribunale di Venezia ha inoltre disposto che la gestione di Stefanel rimanga affidata al cda della società, che potrà provvedere al compimento degli atti di gestione ordinaria.Si ricorda infine che lo scorso 6 giugno Borsa italiana aveva sospeso dalle negoziazioni le azioni ordinarie di Stefanel e quelle di risparmio sino a successiva comunicazione.