Stefanel: designato Raffaele Cappiello come commissario giudiziale

Valeria Panigada 2 luglio 2019 - 14:29

MILANO (Finanza.com)

In esito all'estrazione a sorte, che ha avuto luogo ieri in seduta pubblica presso il Ministero dello Sviluppo economico, il ministero dello Sviluppo economico (Mise) ha designato oggi l'avvocato Raffaele Cappiello quale Commissario giudiziale di Stefanel.Il mese scorso il gruppo ha depositato presso il tribunale di Venezia un'istanza per la dichiarazione dello stato di insolvenza, propedeutica alla prospettata ammissione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria.