Stefanel: ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria

Daniela La Cava 17 settembre 2019 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

Ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria per Stefanel. Il gruppo trevigiano ha comunicato ieri che "il Tribunale di Venezia, con decreto emesso in data 12 settembre e comunicato a Stefanel ieri - vista la sentenza con cui è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società, tenuto conto della relazione del commissario giudiziale e del parere favorevole del ministero dello Sviluppo Economico - ha ammesso Stefanel alla procedura di amministrazione straordinaria".Tale decreto, si legge in una nota, è stato trasmesso al ministero dello Sviluppo Economico per la nomina di uno o tre commissari straordinari che si prevede intervenga entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto. Il Tribunale di Venezia ha affidato l’amministrazione ordinaria della società al Commissario giudiziale Raffaele Cappiello.