Stati Generali, Visco: difficile prefigurare quale sarà la nuova normalità

Titta Ferraro 14 giugno 2020 - 09:46

MILANO (Finanza.com)

Nel suo intervento di ieri alla prima giornata degli “Stati generali dell’Economia”, il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, ha dedicato un passaggio all'incertezza riguardante la capacità delle politiche di sostegno adottate nei diversi paesi di influenzare la fiducia e i consumi delle famiglie e le aspettative e gli investimenti delle imprese. "E' assai difficile prevedere, in questa situazione, quante risorse saranno necessarie, come saranno impiegate e quale sarà il loro grado di efficacia". "A un livello più profondo - aggiunge Visco - non sappiamo come e quanto l’esperienza della pandemia finirà per modificare i nostri comportamenti, le abitudini di consumo, l’allocazione del possibile aumento del risparmio precauzionale. Ci si chiede quali nuovi bisogni si affermeranno, quali consuetudini saranno definitivamente superate, quali saranno le conseguenze per l’organizzazione della società e dell’attività produttiva. Visco pertanto ritiene che prefigurare quali saranno i nuovi “equilibri” o la nuova “normalità” che si andranno determinando è molto difficile.