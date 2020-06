Stati Generali, Bonomi (Confindustria): 'rispettare subito sentenza che impone a Stato restituzione 3,4 MLD accise energia'

Laura Naka Antonelli 17 giugno 2020 - 16:03

MILANO (Finanza.com)

"Chiedo immediato rispetto per sentenza magistratura che impone restituzione di 3,4mld€ di accise energia, impropriamente pagate da #imprese e trattenute dallo Stato nonostante la sentenza della Corte di Cassazione che ne impone la restituzione. #ServireItalia #StatiGenerali". Così Carlo Bonomi, numero uno di Confindustria, dal suo profilo Twitter. Oggi è il giorno in cui Bonomi presenterà al premier Giuseppe Conte il volume "Italia 2030. Proposte per lo sviluppo", in occasione della quarta giornata degli Stati Generali in corso a Villa Pamphili a Roma.