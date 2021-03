Startup: sono più di 1.000 i business angel in Italia, investiti quasi 55 miliardi

Valeria Panigada 11 marzo 2021 - 12:53

MILANO (Finanza.com)

Sono più di 1.000 i Business Angel italiani, cioè quegli investitori informali in capitale di rischio che finanziano e supportano una startup promettente, e in un solo anno hanno investito quasi 55 miliardi. Secondo la ricerca del Social Innovation Monitor (SIM), team di ricerca con base operativa al Politecnico di Torino, i Business Angel in Italia sono esattamente 1.014, di cui il 70% è tra il Piemonte e la Lombardia. Nel solo 2019 hanno investito circa 54,4 miliardi di euro. Riguardo ai settori o alle tecnologie su cui maggiormente i Business Angel si sono focalizzati, si trovano in testa i “Digital Services & ICT”, seguiti da “Biotech and Healthcare” e “Fintech & Big Data Tech”.