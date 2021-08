Startup: Quick Algorithm conclude aumento di capitale da 1 mln€

Redazione Finanza 23 agosto 2021 - 16:19

MILANO (Finanza.com)

Quick Algorithm, la startup innovativa che rende le imprese più efficienti grazie all’analisi dei dati per gli asset aziendali, dopo aver completato il programma di accelerazione di B4i – Bocconi for Innovation, ha chiuso con successo la prima campagna di fundraising. L’operazione di aumento di capitale da 1 milione di euro, di cui settecentomila destinati a investimenti programmati e trecentomila in work-for-equity per remunerare performance e supporto operativo futuro, è stata portata a termine in tempi record.Il traguardo della startup, che vede tra i propri investitori anche l’università Bocconi, arriva a quattro mesi dal lancio di Scops 1.0, il software proprietario che permette di ridurre i costi di produzione attraverso una gestione intelligente degli asset aziendali. Il software innova il modo di gestire qualsiasi oggetto o macchinario aziendale combinando la semplicità di utilizzo e la potenza dell’Intelligenza Artificiale per digitalizzare le informazioni e scoprire malfunzionamenti permettendo anche alle medie aziende di cogliere tutte le opportunità della Data Driven Economy e dell’Industria 4.0In questi ultimi mesi, inoltre, Quick Algorithm ha costituito un advisory board di eccellenza che oggi conta figure manageriali di primo piano e professori dell’Università Bocconi, come Massimo Della Ragione, professor of Practice presso l’Università Bocconi; Raffaele Di Nardo, amministratore delegato di Juice Always On; Luca Mignini, professor of Practice presso la Bocconi; Marco Tagliapietra, chief financial officer di Burgo Group e Adriana Versino, consigliere delegato presso Fondazione Vodafone Italia e responsabile della Sostenibilità di Vodafone Italia.