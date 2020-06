Starace: Enel e Tim arriveranno alla rete unica, volano di crescita del Paese

Alessandra Caparello 5 giugno 2020 - 10:56

MILANO (Finanza.com)

Il CEO di Enel Francesco Starace, al margine di un evento, ha ribadito la sua posizione sulla rete unica, ossia che è fattibile ma non verticalmente integrata. CDP ha sottolineato il forte impegno con ENEL e TIM per arrivare alla rete unica, che potrà essere un volano di crescita del Paese.MilanoFinanza inoltre segnala che KKR starebbe stringendo i tempi per definire i dettagli dell’offerta per la rete secondaria di TIM. “Vediamo questo negoziato come parallelo, e subottimale, rispetto a quello per la rete unica, visto che non creerebbe occasione di sinergie e non eliminerebbe il rischio di overbuild e di competizione sull`infrastruttura” affermano gli analisti di Equita secondo cui sarebbe comunque una scelta migliore dello status quo.