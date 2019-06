Stangata estiva sulle tariffe: rincari in arrivo per clienti Tim, Vodafone e Wind 3

Alessandra Caparello 25 giugno 2019 - 17:32

MILANO (Finanza.com)

Con l’estate partono i rincari sulle tariffe telefoniche, due-tre euro al mese, annunciati via sms. Tim fa scattare i rincari dal 13 giugno al 12 luglio per 1,99 euro al mese per tariffe ricaricabili. Per la rete fissa, il costo dell’abbonamento delle offerte attive su linea tradizionale, aumenterà si 1,90 euro.: Rincari su rete fissa a partire dal 7 luglio anche per Vodafone: in tal caso il costo di alcune offerte di rete fissa aumenterà di 2,99 euro al mese. Fino a 3 euro invece i rincari per alcune offerte mensile dei clienti Wind.Sul piede di guerra il Codacons che ha annunciato di aver presentato un esposto urgente all’Agcom e all’Antitrust affinché accerti l’operato dei gestori e verifichi l’operazione dei rincari sulla telefonia fissa e mobile