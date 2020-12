Stangata bollette luce e gas, dal 1° gennaio 2021 arrivano i rincari. Ecco quanto impatteranno

Titta Ferraro 29 dicembre 2020 - 18:22

MILANO (Finanza.com)

Arriva un incremento delle tariffe luce e gas. Secondo quanto stabilito da Arera, dal 1° gennaio la bolletta dell’elettricità registrerà un aumento del 4,5% mentre quella del gas salirà del 5,3%. Secondo lo studio dell'Unione Nazionale Consumatori, per una famiglia tipo significa spendere nel 2021 (non, quindi, secondo l'anno scorrevole, ma dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, nell'ipotesi di prezzi costanti), 23 euro in più per la luce e 50 euro per il gas. Una maggior spesa complessiva pari, quindi, a 73 euro.Parla di "pessima notizia" anche il Codacons. “Per le famiglie il 2021 si apre all’insegna dei rincari, con le bollette della luce che aumenteranno del +4,5% e quelle del gas del +5,3% - afferma il presidente del Codacons, Carlo Rienzi – Incrementi che pesano come un macigno sulle tasche degli italiani perché arrivano nel momento in cui le famiglie, già impoverite dall’emergenza sanitaria, fanno un maggiore uso di energia e del riscaldamento, determinando così un forte aggravio di spesa”.“Il Governo deve mettere mano al settore energetico alleggerendo la spesa per i consumatori, che nel 2020 hanno già subito una drastica riduzione del reddito e un generale impoverimento a causa dell’emergenza Covid. Per tale motivo chiediamo al Premier Giuseppe Conte di tagliare per tutto il 2021 oneri di sistema e balzelli vari che pesano sulle bollette luce e gas, per contenere i pesanti rincari tariffari del nuovo anno” – conclude Rienzi.