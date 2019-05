Stacco dividendi per 8 titoli dello Star, super cedola per Igd e Gima TT

Titta Ferraro 13 maggio 2019 - 09:38

MILANO (Finanza.com)

Ultimo assaggio di dividendi a Piazza Affari prima del Dividend Day del prossimo 20 maggio quando staccheranno la cedola buona parte delle big del Ftse Mib. Oggi non è previsto lo stacco cedola per nessun rappresentante del Ftse Mib, ma sono diverse le società del segmento Star a distribuire il dividendo relativo al bilancio 2018.Sono in totale 8 le società dello Star che staccano la cedola. Spicca soprattutto la maxi cedola di IGD (0,5 euro per azione) che corrisponde a un rendimento del 7,6%. Dividendo importante anche per GimaTT (0,42 euro) con un rendimento vicino al 5%. Seguono poi nell'ordine Gefran (0,32 euro per azione), Esprinet (0,135 euro), Zignago Vetro (0,36 euro), Banca Finnat (0,01 euro), Falck Renewables (0,063 euro) e Reno de Medici (0,007 euro).Fuori dallo Star rendimenti interessanti dalle cedole di Banco di Sardegna azioni risparmio (0,50394) e Covivio (4,6 euro).