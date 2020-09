Stacco acconto dividendo oggi per ENI

Titta Ferraro 21 settembre 2020 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

Giornata di stacco cedole per due big del Ftse Mib. Oggi infatti staccherà l'acconto cedola ENI. Il consiglio di amministrazione di Eni ha deliberato di attribuire agli azionisti un acconto sul dividendo 2020 di 0,12 euro per ciascuna azione in circolazione alla data di stacco cedola del 21 settembre 2020 con messa in pagamento il 23 settembre 2020. La cedola corrisponde a un dividendo yield dell'1,62%.Stacco anche per STM che distribuisce oggi la seconda tranche pari a 0,042 euro.Da segnalare anche lo stacco del dividendo tra le mid cap di Caltagirone (0,07 euro), con un rendimento pari al 2,74%.