Spunta il nome di Manley (attuale ceo di FCA) per il futuro della Ferrari

Redazione Finanza 13 dicembre 2020 - 09:39

MILANO (Finanza.com)

L'amministratore delegato di FCA, Mike Manley, è in pole position per il ruolo di amministratore delegato di Ferrari. Lo ha riportato ieri il quotidiano Il Messaggero.La Rossa di Maranello è alla ricerca di un sostituto dopo l'addio a sorpresa di Louis Camilleri, con effetto immediato, per motivi personali.Secondo Il Messaggero, la Ferrari potrebbe scegliere il nuovo ceo già la prossima settimana.Il ruolo di Manley in Ferrari si intreccia con gli effetti della fusione tra FCA e PSA che sarà effettiva entro la fine del primo trimestre del prossimo anno. Nel nuovo gruppo Stellantis la carica di ceo andrà a Carlos Tavares, attuale ceo di PSA. Negli scorsi mesi si era parlato anche di un possibile addio di Manley.