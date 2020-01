Sprint immatricolazioni auto a dicembre (+12,5%), il 2019 si chiude con saldo piatto

Titta Ferraro 2 gennaio 2020 - 18:15

MILANO (Finanza.com)

Finale d'anno in forze per il mercato auto italiano. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a dicembre le immatricolazioni di autovetture nuove sono state 140.075 in crescita del +12,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, portando il bilancio finale del 2019 a registrare una lieve crescita del +0,3% con un volume di autovetture pari a 1.916.320 contro 1.910.701 del 2018.