Sprint delle banche sul Ftse Mib, Barclays infonde ottimismo con raffica di promozioni

Prima parte di seduta in crescendo per le banche del Ftse Mib, reduci da una settimana difficile. A fare la voce grossa sono Intesa (+1,8% a 2,261 euro), Unicredit a +1,8% a 8,23 euro e Mediobanca +1,5%. Appaiate a +1% circa ci sono poi Banco BPM e Bper.In attesa dei conti trimestrali in arrivo settimana prossima, oggi Barclays fa il punto sulle banche italiane e mette mano a stime e valutazioni. Intesa Sanpaolo rimane la preferita (overweight con tp che sale da 2,4 a 2,8 euro). Overweight confermato anche su Banco BPM con target price salito da 2,4 a 2,7 euro. Overweight anche su Bper con target price da 1,9 a 2 euro. Sale il prezzo obiettivo anche su Credem (da 4,7 a 5,10 euro, rating equalweight), Mediobanca (overweight con tp da 9,8 a 11,20 euro) e Unicredit (equalweight con tp da 8,6 a 9 euro). Unica revisione al ribasso del prezzo obiettivo quella su MPS (da 1,1 a 1 euro) con rating underweight confermato.Nel focus dedicato alle banche italiane, Barclays indica 'venti contrari' sul margine d'interesse nel primo trimestre dell'anno. In media stima il Net Interest Income in calo del 5% t/t, mentre vede solide tendenze delle commissioni (-2% t/t e +3% a/a).