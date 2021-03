Spread torna sotto muro 100 pb, tassi Btp 10y in veloce ritirata

Titta Ferraro 9 marzo 2021 - 17:11

MILANO (Finanza.com)

Tornano gli acquisti sui titoli di Stato dopo le vendite delle ultime settimane che avevano fatto lievitare i rendimenti, complici i crescenti timori inflattivi. Per l'Italia il rendimento del Btp a 10 anni oggi segna un calo di quasi l'8 per cento tornando sotto quota 0,7%. In calo anche lo spread Btp-Bund che torna sotto quota 100 pb (minimo a 99,25 ).