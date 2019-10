Spread mai così basso da maggio 2018, giù il Bund dopo intesa su Brexit

Titta Ferraro 17 ottobre 2019 - 12:31

MILANO (Finanza.com)

Il risk-on sui mercati sotto la spinta del nuovo accordo sulla Brexit contribuisce a un ulteriore restringimento dello spread btp-Bund. Il differenziale di rendimento tra il decennale italiano e quello tedesco è sceso fino a 127 pb, nuovo minimo a oltre 17 mesi (da maggio 2018). Movimento dettato in gran parte dal movimento del Bund tedesco il cui rendimento è sceso a -0,34% da -0,39% circa di inizio giornata.A smuovere oggi il mercato sono le notizie in arrivo da oltremanica con Gran Bretagna e UE che hanno raggiunto una nuova intesa sulla Brexit. Lo ha anticipato il premier Boris Johnson in vista del summit cruciale del Consiglio europeo, che prenderà il via nella giornata di oggi.