Spread indietro tutta in scia a esito asta Btp

Titta Ferraro 30 maggio 2019 - 12:48

MILANO (Finanza.com)

Il mercato accoglie con favore l'esito dell'asta Btp, l'ultima del trittico di aste di fine mese, con lo spread che accentua la discesa che aveva messo in atto già ieri nonostante la conferma dell'arrivo della lettera Ue all'Italia sui timori legati alla parabola del debito.Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund è sceso nell'ultima ora fino a 276 pb da area 280 in cui viaggiava prima dell'asta. Si allontanano quindi i picchi dei giorni scorsi quando lo spread era arrivato fino a 290 pb complici soprattutto le parole di Salvini circa l'intenzione di sfidare l'UE sui vincoli di bilancio.Il Tesoro ha allocato tre tipologie di BTP e un CCTeu per 6 miliardi, al massimo del range previsto. Nel dettaglio collocati 2,75 miliardi di euro del BTP a 10 anni (range era 2,25-2,75 mld) con la domanda che ha superato i 3,5 mld. Il rapporto di copertura pari a 1,28 dall'1,39 precedente.Più sostenuta la domanda per i Btp a scadenze più ravvicinate. Il Btp a 5 anni (scadenza luglio 2024) è stato allocato per 1,886 mld al tasso dell'1,81%, in rialzo di 9 punti base rispetto a un mese fa. Il rapporto di copertura è stato 1,78 rispetto a quello di 1,52 di un mese fa quando però l’ammontare allocato era stato decisamente superiore.