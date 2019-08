Spread in ritirata a 216 pb, tasso Btp 2 anni torna vicino a zero in scia a rifugio nei bond

Titta Ferraro 14 agosto 2019 - 15:29

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione dei Btp con tassi in ulteriore contrazione e tornati poco sopra i livelli precedenti l'apertura della crisi di governo. Il tasso del Btp a 10 anni si è portato all'1,5%, allontanando il picco oltre 1,8% toccato venerdì scorso. Si riporta verso quota zero il Btp a 2 anni (0,06%) che nella seconda metà di luglio e inizio agosto viaggiava sotto quota zero.Fatica a restringersi invece lo spread per il contemporaneo rally del Bund tedesco (tasso minimo record a -0,65% oggi). Il differenziale tra Btp e Bund a 10 anni è comunque sceso a 218 dai 223 di inizio giornata.I deboli segnali arrivati oggi soprattutto da Cina e Germania hanno sollevato un warning sulla crescita globale e innescato quindi la corsa ai beni rifugio, in primo luogo i titoli di Stato dei paesi core e sulle scadenze più lunghe. Le curve di rendimento si sono capovolte in Usa e UK, segnale che solitamente anticipa una recessione.