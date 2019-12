Spread in rialzo oltre quota 166, tassi decennali a ridosso del record a tre mesi

Laura Naka Antonelli 3 dicembre 2019 - 16:18

MILANO (Finanza.com)

Oggi lo spread BTP-Bund ha continuato a salire, fino a raggiungere quota 166,5 punti base, in rialzo del 2,64%. I tassi sui BTP decennali continuano a viaggiare attorno all'1,34%, al record degli ultimi tre mesi testati ieri, in occasione dell'intervento del premier Giuseppe Conte al Parlamento per riferire sulla questione del Fondo salva-stati.Un articolo di Reuters ha intanto riportato che gli investitori che hanno puntato non solo sulla carta italiana, ma in generale sui titoli di stato del Sud Europa, stanno riducendo le loro esposizioni, a causa dei volumi più bassi che caratterizzano di solito questo segmento del mercato del reddito fisso nella stagione delle feste natalizie.Di fatto i mercati spagnoli, portoghesi e greci e anche italiani rimangono molto più vulnerabili dei paesi core più liquidi, alle oscillazioni di prezzo che caratterizzano di norma il periodo di fine anno.