Spread in picchiata sotto 140 grazie a Bce, record dei tassi Btp 10y

12 settembre 2019 - 14:52

MILANO (Finanza.com)

Il QE2 della Bce alla fine è arrivato e come da attese scatena il rally dei Btp. Il tasso del Btp a 10 anni ha toccato i minimi storici allo 0,75%, mentre lo spread è in veloce restringimento. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund è sceso in questi minuti sotto i 140 punti base, sui nuovi minimi da maggio 2018.La Bce ha tagliato i tassi sui depositi da -0,40% a -0,50% e allo stesso tempo ha anunciato il riavvio da novembre del quantitative easing per 20 miliardi di euro mensili.