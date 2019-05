Spread, Pisapia: "Sparate di Salvini e Di Maio spaventano i mercati"

Alessandra Caparello 15 maggio 2019 - 16:12

MILANO (Finanza.com)

L’aumento dello spread è frutto del dilettantismo del governo. Così Giuliano Pisapia capolista PD- Siamo Europei per il Nord Ovest. “Interessi in più sui titoli di stato che hanno ormai un rendimento pari a quello greco (3,58%) e che pagheranno i cittadini” scrive Pisapia in una nota. “Le sparate di Salvini e Di Maio spaventano i mercati, gli investitori italiani e internazionali e sono buone solo per qualche like. Il leader della Lega vuole abbattere la regola del 3% deficit/pil? Con quali Paesi rivoluziona questa regola? Certo non con i suoi alleati di Visegrad visto che in primis il Cancelliere austriaco (e non solo lui) vorrebbe già aprire la procedura d'infrazione contro l'Italia. Queste dichiarazioni cialtronesche mettono solo a repentaglio l'Italia e la tenuta dei suoi conti e paventano il rischio di una drammatica italexit”, conclude Pisapia