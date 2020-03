Spread Btp-Bund torna a salire oltre 210 punti dopo annunci Bce

Daniela La Cava 12 marzo 2020 - 14:38

MILANO (Finanza.com)

Torna a salire e oltrepassa la soglia di 200 punti base lo spread tra il Btp a dieci anni e il Bund tedesco, con il differenziale che ora viaggia in area 212 punti base (ieri era sceso in area 193 punti). Il rendimento del bond decennale italiano sul mercato secondario si attesta all'1,386 per cento. Un nuovo allargamento dopo gli annunci della Banca centrale europea (Bce) per fronteggiare l'emergenza coronavirus.