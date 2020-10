Spread Btp-Bund si impenna di 15 pb, risk-off alimenta acquisti titoli tedeschi

Titta Ferraro 15 ottobre 2020 - 15:45

MILANO (Finanza.com)

Dopo la striscia positiva delle ultime settimane, che aveva spinto lo spread Btp-Bund ai minimi a due anni e mezzo, oggi il differenziale di rendimento tra i decennale italiano e quello tedesco si allarga con decisione. Lo spread è arrivato fino a 136 pb, ossia 15 pb sopra i livelli della vigilia. Guardando ai rendimenti, il rialzo di quello del Btp a 10 anni è comunque contenuto a 0,715%, ossia 6 pb in più rispetto a ieri. A comportare l'allargamento della forbice tra Italia e Germania sono gli acquisti sui Bund tedeschi con rendimento in ulteriore contrazione a -0,63%.Sul mercato domina oggi il risk-off complice soprattutto la nuova ondata di aumenti dei contagi in Europa che ha indotto alcuni Paesi a ulteriori restrizioni. Evoluzione che rischia di compromettere la fase di ripresa economica.