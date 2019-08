Spread Btp-Bund oltre 210 punti su tensioni governo

Daniela La Cava 8 agosto 2019 - 15:13

MILANO (Finanza.com)

Lo spread continua la sua risalita e oltrepassa anche la soglia di 210 punti base in scia alle tensioni nel governo. Il differenziale tra il Btp a dieci anni e il Bund tedesco è a quota 210,9 punti base dopo averere chiuso ieri sotto quota 200. Il rendimento del bond decennale italiano sul mercato secondario è in accelerazione e ora si attesta all'1,568 pe cento.In una nota diffusa dalla lega qualche minuto fa il partito guidato da Matteo Salvini ha messo in chiaro di essere lontano "da qualsiasi ipotesi di rimpasto di governo". "L’Italia ha bisogno di certezze e di scelte coraggiose e condivise, inutile andare avanti fra no, rinvii, blocchi e litigi quotidiani - aggiunge la Lega -. Ogni giorno che passa è un giorno perso, per noi l’unica alternativa a questo governo è ridare la parola agli Italiani con nuove elezioni", conclude la Lega.