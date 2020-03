Spread Btp-Bund in forte ribasso a 193 punti base, rendimento all'1,176%

Daniela La Cava 11 marzo 2020 - 17:51

MILANO (Finanza.com)

Lo spread tra il Btp a dieci anni e il Bund tedesco chiude la giornata in deciso calo, con il differenziale a 193 punti base (a metà giornata era sceso a quota 200). In discesa anche il rendimento del bond decennale italiano sul mercato secondario che si è attestato all'1,176 per cento.