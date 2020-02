Spread BTP-Bund sotto pressione su Coronavirus e 'polemica politica'

Daniela La Cava 28 febbraio 2020 - 14:57

MILANO (Finanza.com)

Lo spread tra il Btp a dieci anni e il Bund tedesco resta sotto pressione per l'incubo Coronavirus ma anche per le ultime in arrivo dalla politica. Il differenziale tra il Btp a dieci anni e il Bund tedesco si muove poco sotto 173 punti base, dopo essere schizzato in area 180 punti base. Si scalda anche il rendimento del bond decennale italiano sul mercato secondario che viaggia all',1,124 per cento.Sulla questione Filippo Diodovich, senior strategist di IG Italia, ha scritto: "Il Covid-19 ha provocato anche un forte aumento dello spread, passato dai 140 basis points dall’inizio della crisi, fino a toccare i 180 punti base. In Italia riteniamo che non abbia aiutato anche la polemica politica sulla creazione di un 'governissimo' (governo di unità nazionale per fronteggiare l’emergenza coronavirus) per poi andare a elezioni il prima possibile".