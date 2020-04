Spread BTP-Bund sale oltre 270 pb, ai massimi da metà marzo. Attesa per Consiglio Ue e verdetto S&P

Laura Naka Antonelli 22 aprile 2020 - 14:34

Alla vigilia della riunione del Consiglio europeo, lo spread BTP-Bund a 10 anni si attesta a 271 punti base, in rialzo di oltre 2 punti percentuali e al massimo dallo scorso 17 marzo. Al record in oltre un mese sono anche i tassi sui BTP decennali, che salgono al 2,24%.Tornano le tensioni sulla carta italiana, complice anche l'attesa per il verdetto di Standard & Poor's sul rating sul debito italiano, in calendario dopodomani, venerdì 24 aprile.Da segnalare che il rating di S&P sul debito italiano è superiore alla valutazione junk di appena due gradini.Il timore è che S&P decida di tagliare la valutazione sul debito italiano - al momento pari a 'BBB' - a junk, ovvero a spazzatura.Per l'Italia sarebbero guai, visto che, perdendo il rating investment-grade, il paese sarebbe escluso dai piani di acquisto di asset e di rifinanziamento lanciati dalla Bce che, fino a oggi, e ancora di più in tempi di COVID-19, hanno frenato i sell speculativi sui BTP.