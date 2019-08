Spread BTP-Bund giù fino a 160, minimo da maggio 2018 e -30 punti base in settimana

Laura Naka Antonelli 29 agosto 2019 - 15:47

MILANO (Finanza.com)

Nel giorno in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo governo (a guida M5S-PD), lo spread BTP-Bund a 10 anni è sceso fino a 160 punti base, nuovo minimo dal maggio del 2018.Si tratta di un valore inferiore di 8 punti base circa rispetto alla chiusura della vigilia e di 30 punti base dall'inizio della settimana.Oltre ai tassi sui BTP a 10 anni, che oggi sono scesi fino allo 0,93%, dopo essere scivolati sotto la soglia dell'1% nella giornata di ieri per la prima volta in assoluto, Reuters fa notare che anche i tassi italiani a 50 anni sono capitolati al minimo record, attestandosi al 2,148%, -13 punti base nella sessione odierna e quasi -45 punti base dall'inizio di questa settimana.