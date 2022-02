Sport industry: sfiorata quota 441 miliardi di dollari nel 2021

Alessandra Caparello 2 febbraio 2022 - 11:54

MILANO (Finanza.com)

Cresce nonostante la pandemia il settore dell’industria sportiva che, stando a quanto indicato da GlobeNewswire ha sfiorato quota 441 miliardi di dollari nel 2021 e si prevede che raggiungerà i 600 miliardi di fatturato entro il 2025 con un CAGR dell’8%.Entrando maggiormente nello specifico, lo studio identifica nelle sponsorizzazioni sportive il segmento da cui sorgeranno le principali fonti di ricavo: a tal proposito, si ipotizza che lo stesso asset relativo alle sponsorship supererà i 71 miliardi di fatturato entro i prossimi tre anni.Tra le aziende che hanno cavalcato l’onda delle sponsorizzazioni sportive non mancano quelle del Bel Paese come Telematica Italia, società di professionisti della finanza agevolata a supporto delle imprese, che scende in campo in qualità di main sponsor a supporto dell’ultima location temporary realizzata a Milano da Z Padel Club, startup made in Italy innovativa che strizza l’occhio alla sostenibilità, situata in Piazza Città di Lombardia. “Il mercato delle sponsorizzazioni sportive si sta evolvendo e ampliando a una velocità senza precedenti – afferma Marco Maillaro, uno dei soci fondatori di Z Padel Club – La crescita, però, non è solo economica, ma anche in termini d’importanza: a causa delle perdite registrate nel corso dell’anno precedente, la presenza o meno di uno sponsor, a supporto di una determinata realtà sportiva, risulta fondamentale per programmare il futuro. Inoltre, un ulteriore punto di evoluzione del settore riguarda la tipologia di aziende che hanno iniziato ad investire in sport sponsorships: cresce, infatti, il numero di marchi tecnologici, soprattutto fintech, e B2B, ma anche aziende dell’ambito consulenziale e della finanza agevolata. A questo proposito, noi di Z, chiamati a tenere sotto osservazione i trend di mercato, abbiamo scelto di avere una realtà come Telematica Italia al nostro fianco in qualità di main sponsor del nostro temporary club in Regione. Sin dalle prime fasi, i professionisti della finanza agevolata su cui la company può contare hanno offerto costante supporto professionale e assistenza consulenziale in ogni aspetto della programmazione e della gestione del nostro progetto e siamo certi che la crescita futura del marchio Z passerà dal prolungamento della collaborazione tra le nostre realtà”.