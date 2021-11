Sponda Fed spinge Piazza Affari, Ftse Mib ai nuovi massimi. Oggi conti Enel e Banco BPM

Titta Ferraro 4 novembre 2021 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci di giornata intonati al rialzo per Piazza Affari. Il Ftse Mib segna +0,41% a quota 27.488 punti. A tenere banco è l'avvio del tapering annunciato dalla Federal Reserve. La banca centrale statunitense apporterà una riduzione di $ 15 miliardi al mese come previsto con gli acquisti di asset che dovrebbero concludersi entro giugno. La Fed ha ribadito che sarà paziente per quanto concerne l'aumento dei tassi di interesse. Oggi toccherà alla riunione della Bank of England con i mercati che scontano una probabilità del 62% di un aumento dei tassi di 25 punti base.Tra le big di Piazza Affari si segnala in avvio il progresso del 2,4% di Tenaris. Bene anche Inwit, Nexi e Saipem con rialzi nel'ordine dell'1%. Tra le banche poco mossa Intesa Sanpaolo (+0,04%) che ieri ha diffuso conti trimestrali oltre le attese superando i 4 miliardi di utile sui 9 mesi.Ben intonata Generali (+0,42%). L'OPA su Cattolica ha visto adesioni pari a circa il 60,8% del capitale sociale. Pertanto, tenuto conto anche delle azioni già detenute, Generali verrà così a detenere complessive 192.896.731 azioni, pari al 84,475% di Cattolica. “Il successo di questa operazione consolida il primato di Generali nel mercato assicurativo italiano e il suo posizionamento tra i principali gruppi assicurativi europei, in linea con gli obiettivi del piano strategico ‘Generali 2021’", ha commentato ceo di Generali, Philippe Donnet.Oggi sono attesi i conti di Enel, Leonardo, Banco BPM (trimestrali e nuovo piano) e CNH.