Spindox vola fino a +30% nel giorno del debutto a Piazza Affari

Titta Ferraro 6 luglio 2021 - 11:51

MILANO (Finanza.com)

Debutto sprint a Piazza Affari per Spindox. Il titolo della società attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT segna +27% a quota 9,58 euro dopo aver toccato in mattinata un picco a oltre +30% a 9,85 euro.Spindox rappresenta la quattordicesima ammissione da inizio anno sul mercato AIM di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 147 il numero delle società attualmente quotate su AIM Italia.In fase di collocamento Spindox ha raccolto 7 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 18,19% e la capitalizzazione è pari a €45 milioni.“La quotazione su AIM Italia di Borsa Italiana rappresenta per noi un momento di straordinaria importanza. Quella di Spindox è sempre stata una storia di crescita, alimentata anno dopo anno dalla capacità di innovare e dalle competenze relative alle tecnologie che abilitano la trasformazione del business dei nostri clienti", rimarca Luca Foglino, Amministratore Delegato di Spindox. "Ci rivolgiamo al mercato per rendere questa crescita ancora più veloce in tutti i settori industriali in cui siamo già presenti - aggiunge l'ad di Spindox - . Intendiamo raggiungere rapidamente la massa critica che ci permetterà di cogliere opportunità di business inedite e di aumentare il valore generato per i clienti, per gli azionisti e per tutte le persone che fanno parte della nostra organizzazione.”