Spindox verso Aim Italia, debutto atteso il 6 luglio

Redazione Finanza 2 luglio 2021 - 15:58

MILANO (Finanza.com)

Spindox prepara lo sbarco a Piazza Affari. La società di riferimento nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT destinati all’innovazione digitale nel business delle imprese ha annunciato che oggi Borsa Italiana ha disposto l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie Spindox su Aim Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. L'inizio delle negoziazioni è previsto per martedì 6 luglio 2021.L’ammissione, spiega la società, è avvenuta a seguito del collocamento di 940.000 azioni proprie detenute dalla società rivolto: a investitori qualificati e investitori istituzionali esteri (con esclusione di Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti d’America, Sud Africa e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un’autorizzazione delle competenti autorità); e agli altri soggetti diversi da quelli sopra indicati (c.d. investitori retail), in ogni caso con modalità tali da beneficiare di un’esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di prodotti finanziari di cui al Regolamento Prospetto e, quindi, senza offerta al pubblico delle azioni Spindox e senza l’obbligo di pubblicare un prospetto informativo.La società ha determinato in 7,5 euro per azione il prezzo delle azioni ordinarie offerte nell’ambito del collocamento. Il Collocamento ha avuto un controvalore di 7.050.000 di euro. La domanda complessiva ha superato di circa 3,7 volte il quantitativo di azioni offerto (al prezzo di offerta). La capitalizzazione alla data di avvio delle negoziazioni sarà pari a 45 milioni di euro, il flottante risulterà pari al 18,19%.