Spesa per servizi sociali in aumento per il quarto anno, +4,7% le risorse per gli anziani

Valeria Panigada 18 febbraio 2020 - 10:54

MILANO (Finanza.com)

Ancora in aumento la spesa per il welfare locale. Per il quarto anno consecutivo la spesa dei comuni per i servizi sociali è in crescita, raggiungendo i livelli registrati negli anni precedenti la crisi del 2011-2013. Secondo i dati Istat diffusi oggi, nel 2017, la spesa dei Comuni per i servizi sociali, al netto del contributo degli utenti e del Servizio Sanitario Nazionale, ammonta a circa 7 miliardi 234 milionidi euro, corrispondenti allo 0,41% del Pil nazionale (dati provvisori), evidenziando un aumento del 2,5% rispetto all'anno precedente.La spesa di cui beneficia mediamente un abitante in un anno è pari a 119 euro a livello nazionale, con differenze territoriali molto ampie. La spesa sociale del Sud rimane infatti molto inferiore rispetto al resto dell’Italia: 58 euro contro valori che superano i 115 euro annui in tutte le altre ripartizioni, toccando il massimo nel Nord-est con 172 euro. In altre parole, la spesa al Sud è circa un terzo di quella del Nord Est.Guardando invece alle varie voci di spesa, emerge come le risorse destinate agli anziani, che per sei anni consecutivi a partire dal 2011 avevano subito un contenimento, sono invece cresciute di circa 74 milioni di euro rispetto all’anno precedente (+4,7%).