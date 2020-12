Spazio: D-Orbit sigla accordo con l’Instituto de Astrofisica de Canarias

Redazione Finanza 1 dicembre 2020 - 13:21

MILANO (Finanza.com)

D-Orbit, società internazionale di trasporto spaziale con sede in Italia, ha annunciato la firma di un accordo con l’Instituto de Astrofisica de Canarias (IAC) per l’integrazione, il lancio e la dimostrazione in orbita del payload Drago, sviluppato da IAC, nell’ambito della missione PULSE, la seconda del cargo spaziale ION Satellite Carrier prevista per gennaio 2021.ION Satellite Carrier, spiega la nota, è una piattaforma satellitare progettata, prodotta e gestita da D-Orbit, in grado di ospitare al proprio interno un lotto di piccoli satelliti e rilasciarli uno per volta in precise posizioni orbitali, come una sorta di taxi spaziale.