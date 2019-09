Space Economy: 100 milioni per progetti di ricerca e sviluppo presentati dalle imprese

Valeria Panigada 27 settembre 2019 - 14:32

MILANO (Finanza.com)

100 milioni di euro. Questa la cifra messa a disposizione alle imprese per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell'ambito della cosiddetta Space Economy (economia dello spazio). Dei 100 milioni di euro, circa 42 milioni sono messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico, mentre i restanti 58 milioni arrivano da regioni e province autonome.A questo riguardo oggi è stato pubblicato il decreto del Mise che disciplina le modalità e i termini per la presentazione delle domande di agevolazione. A partire dal 15 ottobre le imprese, in possesso dei requisiti previsti dal Programma Mirror GovSatCom, potranno presentare domanda per richiedere il sostegno finanziario.