Spac, la festa è finita. Ancora da spendere quasi un miliardo (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 20 agosto 2019 - 08:06

MILANO (Finanza.com)

Festa finita per le Spac, le società che portano le Pmi in Borsa? Dai dati diffusi dal Sole 24 Ore, emerge una risposta affermativa. "È sufficiente scorrere l'elenco delle ultime proposte per capire che c'è qualcosa che non funziona nel mondo delle spac italiane. Nel 2018 se ne sono quotate nove, alle quali se ne aggiunge una nella prima metà dell'anno in corso. Di queste dieci, solo cinque hanno individuato un target. L'altra metà del lotto è ancora alla ricerca e, nel caso estremo di Prima lending, il roadshow, inizialmente programmato per ottobre dell'anno scorso, è stato rimandato in attesa di un miglioramento della situazione di mercato".Da ricordare che l'acronimo di Spac sta per Special Purpose Acquisition Companies: si tratta di veicoli di investimento ideati per reperire attraverso operazioni di collocamento in Borsa (IPO) risorse finanziarie per l'acquisizione o la fusione di un'azienda non quotata in Borsa.Il Sole 24 Ore riporta che "lo strumento sembra essersi lasciato alle spalle la stagione migliore, quella inaugurata dal pioniere Italy 1 investments (di diritto lussemburghese, promossa tra gli altri da Vito Gamberale, Carlo Mammola e Roland Berger) che ha raccolto un centinaio di milioni, quotando Ivs nel giro di un anno e mezzo".Ancora, il quotidiano finanziario sottolinea che "l'euforia degli esordi ha portato molti altri attori ad affacciarsi sul mercato, attori che hanno raccolto capitali che poi, nel mezzo della crisi del 2018, non sono più stati canalizzati verso un obiettivo. Considerando i 3,7 miliardi raccolti, i 2,3 investiti e le operazioni gà annunciate ma in attesa di essere formalmente concluse c'è quasi un miliardo di euro ancora in cerca di un obiettivo".