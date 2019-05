Spac Indstars 3: presentata al mercato la business combination con Salcef

Daniela La Cava 21 maggio 2019 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

Industrial Stars of Italy 3 (Indstars 3), la Spac quotata sul mercato Aim Italia di Borsa Italiana nell'ottobre 2017, e Salcef Group, azienda attiva nel settore Railway Systems and Technology in Italia e all’estero, hanno presentato al mercato il progetto di business combination che prevede l’integrazione delle due società e la contestuale quotazione di Salcef a Piazza Affari. Dopo le esperienze che hanno portato a termine con successo la fusione rispettivamente con LU- VE (2015) e Sit Group (2017), entrambe quotate sull’MTA, Indstars 3 è la terza Spac promossa da Giovanni Cavallini, Attilio Arietti, Davide Milano ed Enrico Arietti.Nell’ambito dell’offerta finalizzata all’Ipo, si legge in un comunicato congiunto, il veicolo ha raccolto 150 milioni di euro da investitori italiani ed esteri. Lo scorso 15 aprile è stata annunciata la firma dell’accordo quadro con Salcef, la società che sarà oggetto della fusione a seguito delle assemblee societarie. Qualora la proposta venga accolta, la quotazione su Aim Italia è prevista nel prossimo autunno ed entro i successivi 12-18 mesi è atteso il passaggio al mercato principale - segmento Star.L’operazione di Business Combination prevede l’immissione diretta da parte di Indstars 3 di 100 milioni in Salcef, per sostenerne la crescita per linee organiche ed esterne, nonché la distribuzione di parte delle riserve agli azionisti, ad eccezione di coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso, per un ammontare massimo di 51,6 milioni.