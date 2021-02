Sourcesense vola sull'Aim dopo vittoria gara indetta da conferenza rettori università Italiane

Redazione Finanza 9 febbraio 2021 - 10:27

MILANO (Finanza.com)

Sourcesense vola di oltre l'8% sull'Aim Italia dopo essersi aggiudicata la gara pubblica indetta da CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) per la fornitura triennale di servizi e soluzioni basate su software MongoDB. Il contratto, della durata di 36 mesi e un valore complessivo di 3 milioni di euro, permetterà al sistema universitario e della ricerca di accedere facilmente - e a prezzi agevolati in convenzione - ai servizi di implementazione e supporto delle soluzioni basate su software MongoDB, utili per la gestione di elevate quantità di dati e la realizzazione di applicazioni moderne e scalabili. Sarà inoltre possibile per gli enti aderenti sfruttare al massimo le opportunità di formazione e certificazione."Questa importante aggiudicazione, ad inizio anno, conferma ulteriormente la nostra capacità e credibilità che ci stanno permettendo di ampliare ulteriormente la nostra clientela della Pubblica Amministrazione. Inoltre, ci consente di iniziare il 2021 all’insegna di una buona accelerazione della crescita sia di fatturato che di profittabilità alla base della nostra strategia di sviluppo organico, condivisa e apprezzata dal mercato finanziario", ha commentato Marco Bruni, presidente e amministratore delegato di Sourcesense.