Sourcesense nuovo contratto per realizzare una piattaforma di gioco online multi-canale

simone borghi 6 luglio 2021 - 11:02

MILANO (Finanza.com)

Sourcesense ha firmato un contratto con una azienda leader nel settore del betting e del gaming online, per la realizzazione di una piattaforma di gioco online multi-canale ad alte prestazioni.La nuova piattaforma permette agli utenti di creare le proprie giocate anche tramite l’interazione con tutti gli altri scommettitori fornendo ispirazione sulla base delle proprie competenze e traendo vantaggio dalla condivisione e dal confronto con le esperienze degli altri giocatori.Il contratto ha una durata di 12 mesi per un importo complessivo di oltre 300.000 euro.Marco Bruni, Presidente e Amministratore Delegato di Sourcesense, ha così commentato: “Il mercato del gioco online rappresenta per noi un settore con grandi potenzialità di business, le previsioni per il 2023 stimano una forte crescita dei ricavi globali a 62,4 miliardi di euro, e questa nuova soluzione tecnologica ci consentirà di aggredire anche il mercato internazionale con maggiore incisività”.