Sourcesense: nuovo contratto con multinazionale della GDO

simone borghi 2 febbraio 2021 - 16:22

MILANO (Finanza.com)

Sourcesense ha firmato con una multinazionale leader nella Grande Distribuzione un contratto del valore di poco superiore ai 300mila euro per la fornitura di una piattaforma cloud ad alta affidabilità e scalabilità, erogata in modalità SaaS (Software as a Service), che servirà come supporto allo sviluppo della rete distributiva e alla gestione delle infrastrutture delle filiali.La nuova commessa, oltre a rappresentare un importante passo nell’ambito della strategia di crescita dell’area ad alta redditività dei Cloud Services, segna anche l’ingresso di Sourcesense nella GDO (grande distribuzione organizzata), mercato oggi impegnato a gestire le nuove richieste dei consumatori che puntano ad una maggiore digitalizzazione e servizi da remoto.La durata del contratto è pari a 12 mesi.