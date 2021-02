Sourcesense: due accordi con Cerved in ambito risk management e information technology

Daniela La Cava 24 febbraio 2021 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

Sourcesense ha firmato due accordi quadro con Cerved Group per la fornitura di servizi in ambito Risk Management e Information Technology finalizzati a supportare Cerved in alcune aree del proprio core business, per un periodo di 12 mesi e con un importo complessivo fino a un massimo di 650mila euro. Lo si apprende in una nota della società, attiva nel settore IT sui mercati italiano ed inglese. Nel dettaglio, Sourcesense sarà a fianco di Cerved Group nell’evoluzione delle piattaforme di credit information che Cerved utilizza per erogare i propri servizi alla clientela, sia Corporate, sia istituzioni finanziarie. Sourcesense inoltre supporterà Cerved Group nel design e nella realizzazione di servizi personalizzati di integrazione dati in modalità B2B per i propri clienti top.Allo stesso tempo, spiega ancora la nota, Sourcesense fruirà dei servizi di supporto al business e al marketing forniti da Cerved Group per svolgere attività di analisi del mercato IT in Italia e in alcuni paesi europei, finalizzate sia allo sviluppo del business che alla valutazione di possibili target per operazioni di M&A.