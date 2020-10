Sourcesense: contratto triennale con Enel Global Services per fornitura prodotti Atlassian

Daniela La Cava 14 ottobre 2020 - 10:22

MILANO (Finanza.com)

Sourcesense ha annunciato di essere il primo aggiudicatario della gara indetta da Enel, attraverso la società Enel Global Services, per la fornitura di prodotti Atlassian e servizi professionali. Il contratto firmato oggi prevede una fornitura di base per un valore di 2,2 milioni di euro, più un’opzione per un’ulteriore fornitura per un importo complessivo di 1,3 milioni, quest’ultima giudicata facilmente realizzabile dal management dell’emittente anche in virtù della relazione consolidata con il cliente in questione. La durata del contratto è pluriennale, pari a 36 mesi, con scadenza a ottobre 2023. Il contratto prevede la fornitura di prodotti e servizi professionali specializzati su tecnologia Atlassian ed è finalizzato al consolidamento della piattaforma per la gestione del ciclo di vita delle soluzioni ICT, componente chiave della trasformazione di Eenl in una “Agile Company”.