Sourcesense: accordo per fornitura prodotti e soluzioni Atlassian

Redazione Finanza 10 giugno 2021 - 11:57

MILANO (Finanza.com)

Sourcesense ha annunciato di avere firmato un contratto con un provider globale di informazioni, analisi e soluzioni per i maggiori mercati mondiali, per la fornitura di prodotti e soluzioni Atlassian. L’accordo, che ha una durata di 12 mesi per un importo complessivo di circa 1 milione di sterline, oltre a consentire al cliente di generare efficienza nella gestione di circa 100 server virtuali in cloud (istanze) utilizzati da molti team diversi e distribuiti in tutto il mondo, prevede la gestione integrata del Single Sign-On (SSO) per accedere alle diverse piattaforme Atlassian (Jira e Confluence).“Questo è il secondo importante contratto che chiudiamo quest’anno nel Regno Unito e conferma la forza e l’efficacia delle nostre scelte strategiche che pongono in primo piano un potenziamento delle attività in questo mercato geografico dove Sourcesense realizza già un’importante quota del proprio giro d’affari e che presidia direttamente grazie alla sede di Londra", commenta Marco Bruni, presidente e amministratore delegato di Sourcesense.A Piazza Affari il titolo Sourcesense sale di circa l'1% a quota 2,29 euro.