Sourcesence debutta su Aim Italia

Daniela La Cava 12 agosto 2020 - 09:29

MILANO (Finanza.com)

Nuovo debutto estivo sull'Aim Italia di Borsa Italiana. Dopo Fabilia, sul listino dedicato alle piccole e medie imprese è approdata oggi Sourcesense, società leader e precursore in Italia nell’integrazione di soluzioni enterprise-ready basate su tecnologie Open Source.In fase di collocamento la società ha raccolto 3,5 milioni di euro, di cui 0,5 milioni riservati all’esercizio dell’opzione greenshoe. Il flottante al momento dell’ammissione è del 32,53% e la capitalizzazione è pari a circa 10,7 milioni, assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe. Sourcesense è entrata in Elite a gennaio 2017 in occasione della Elite Lounge in partnership con BNL BNP Paribas.Si tratta della settima ammissione sui mercati di Borsa Italiana da inizio anno, che porta a 128 il numero delle aziende attualmente quotate sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese.