Sostravel.com sigla un accordo commerciale con Huawei

simone borghi 19 luglio 2019 - 14:26

MILANO (Finanza.com)

Sostravel.com ha siglato un accordo commerciale e di co-marketing con Huawei, leader mondiale nel mercato delle telecomunicazioni e secondo più grande vendor di smartphone al mondo. Sostravel.com e Huawei svilupperanno contenuti e promuoveranno reciprocamente i propri Brand e in particolar modo Huawei promuoverà sui propri canali di distribuzione (oltre 50 milioni di utenti) l’APP sostravel, mentre Sostravel.com promuoverà il brand Huawei nei corner ove opera.L’accordo commerciale, dalla durata di 13 settimane, ha un valore economico complessivo di 152.500 euro, di cui 30.000 euro riconosciuti per cassa da Sostravel.com a Huawei a titolo di investimento in advertising e la restante parte, pari a 122.500 euro, pagata in natura attraverso scambio reciproco di visibilità.Rudolph Gentile, presidente e ceo di Sostravel.com, dichiara: “Il nucleo centrale di questa collaborazione è la reciprocità. È un onore poterci associare a un brand così importante, ci auguriamo che questo accordo possa diffondere e fare apprezzare i nostri servizi ad una sempre più amplia clientela”.