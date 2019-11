Sostravel rivede a ribasso le stime per il 2019, titolo giù a Piazza Affari

Valeria Panigada 28 novembre 2019 - 10:39

MILANO (Finanza.com)

Sostravel.com, società specializzata dei servizi di assistenza per i passeggeri del trasporto aereo e quotata sul listino Aim Italia, ha rivisto al ribasso le stime per l'intero anno. I ricavi e l’Ebitda a fine 2019 sono stimati rispettivamente a poco più di 3 milioni di euro e a 310mila euro, in diminuzione rispetto alle previsioni snocciolate nel documento di ammissione in sede di Ipo pari a 4,5 milioni e a 1,3 milioni. Lo scostamento, spiega la società, è dovuto principalmente al ritardo nelle vendite on-line e B2B a causa del differimento nel rilascio della prima versione dell’App, a causa delle difficoltà ìnel reclutamento di ingegneri e programmatori, e dei conseguenti tempi tecnici necessari ai test di stabilizzazione. A questo si è aggiunto il conseguente slittamento dei relativi piani di advertising, marketing e comunicazione dal 2019 al 2020. Inoltre è stata rinviata la vendita del servizio Lost&Luggage Concierge sul mercato russo che avverrà ad inizio 2020. Infine, l'Ebit 2019 previsto ora negativo per 682mila euro, è impattato anche da ammortamenti (in larga parte legati alla Ipo) e accantonamenti per circa 1 milione di euro. In scia alla notizia, il titolo ha accelerato al ribasso fino a 2,04 euro, in ribasso del 3,77%, prima di essere sospesa momentaneamente dalle contrattazioni.