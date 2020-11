Sostenibilità: solo il 6% dei prodotti alimentari ha packaging riciclabile, svolta green entro il 2025

Redazione Finanza 19 novembre 2020 - 15:00

MILANO (Finanza.com)

Tanti proclami, ma pochi fatti. Secondo i dati dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy infatti solo il 6,2% dei prodotti alimentari ha un packaging totalmente riciclabile e 3 prodotti su 4 nemmeno riportano informazioni per un corretto smaltimento. Questo significa che il 74,6% dei prodotti non riporta alcuna informazione. Carenze che rappresentano un enorme problema per l’ambiente. Il peso del packaging determinato dagli acquisti di prodotti di largo consumo degli italiani nel 2019 ammonta infatti a quasi 3 milioni di tonnellate. Il futuro però appare più roseo: un’indagine di Markets and Markets pubblicata su Food Packaging Forum stima che il mercato globale dei packaging eco-friendly passerà dagli attuali 174,7 miliardi ai 249,5 miliardi di valore entro il 2025 (+42,8%), registrando un tasso annuo di crescita composto del 7,4%.